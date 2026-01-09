En esta noticia
En este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0571 - Excremento
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero
|1°
|0571
|11°
|2838
|2°
|0561
|12°
|2460
|3°
|1621
|13°
|8177
|4°
|0530
|14°
|7989
|5°
|9813
|15°
|0588
|6°
|5310
|16°
|2779
|7°
|5323
|17°
|0133
|8°
|8593
|18°
|5914
|9°
|4702
|19°
|7315
|10°
|0940
|20°
|5067
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que causa malestar.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, puede indicar que se están gestando nuevas oportunidades o ideas que pronto florecerán.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.