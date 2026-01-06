En este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0937 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

1° 0937 11° 2448 2° 4827 12° 6136 3° 1322 13° 9984 4° 2452 14° 8018 5° 1122 15° 7996 6° 6289 16° 6656 7° 8563 17° 3191 8° 4742 18° 1126 9° 8528 19° 3492 10° 5318 20° 6932

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede indicar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede representar a alguien que nos ayuda a sanar o a mejorar nuestra situación actual.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.