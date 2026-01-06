En este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0937 - El Dentista
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero
|1°
|0937
|11°
|2448
|2°
|4827
|12°
|6136
|3°
|1322
|13°
|9984
|4°
|2452
|14°
|8018
|5°
|1122
|15°
|7996
|6°
|6289
|16°
|6656
|7°
|8563
|17°
|3191
|8°
|4742
|18°
|1126
|9°
|8528
|19°
|3492
|10°
|5318
|20°
|6932
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.
Además, puede indicar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede representar a alguien que nos ayuda a sanar o a mejorar nuestra situación actual.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.