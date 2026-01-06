En esta noticia

En este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0937 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

 1°0937 11°2448
 4827  12°6136
 3°1322 13°9984 
 2452  14°8018 
 1122  15°7996 
 6°6289  16°6656
 8563  17°3191 
 4742  18°1126 
 8528  19°3492 
 10°5318 20°6932 

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede indicar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede representar a alguien que nos ayuda a sanar o a mejorar nuestra situación actual.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.