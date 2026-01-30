En esta noticia

En este viernes, 30 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6802 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero

 1°6802 11°8114
 0658  12°8348
 3°6023 13°7280 
 2641  14°8388 
 8820  15°1226 
 6°6802  16°6717
 0017  17°3308 
 1544  18°8426 
 3431  19°2376 
 10°2247 20°5717 

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

