En este viernes, 30 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6802 - Niño
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero
|1°
|6802
|11°
|8114
|2°
|0658
|12°
|8348
|3°
|6023
|13°
|7280
|4°
|2641
|14°
|8388
|5°
|8820
|15°
|1226
|6°
|6802
|16°
|6717
|7°
|0017
|17°
|3308
|8°
|1544
|18°
|8426
|9°
|3431
|19°
|2376
|10°
|2247
|20°
|5717
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.
Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.