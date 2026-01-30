En este viernes, 30 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6802 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero

1° 6802 11° 8114 2° 0658 12° 8348 3° 6023 13° 7280 4° 2641 14° 8388 5° 8820 15° 1226 6° 6802 16° 6717 7° 0017 17° 3308 8° 1544 18° 8426 9° 3431 19° 2376 10° 2247 20° 5717

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.