En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3167 - Mordida

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

 1°3167 11°5870
 6466  12°6825
 3°1233 13°5027 
 7312  14°8864 
 2820  15°1879 
 6°2381  16°1228
 8684  17°5061 
 3894  18°0004 
 0137  19°3863 
 10°2384 20°4243 

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que causan daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

