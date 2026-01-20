En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3167 - Mordida
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero
|1°
|3167
|11°
|5870
|2°
|6466
|12°
|6825
|3°
|1233
|13°
|5027
|4°
|7312
|14°
|8864
|5°
|2820
|15°
|1879
|6°
|2381
|16°
|1228
|7°
|8684
|17°
|5061
|8°
|3894
|18°
|0004
|9°
|0137
|19°
|3863
|10°
|2384
|20°
|4243
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que causan daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.