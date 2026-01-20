En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3167 - Mordida

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

1° 3167 11° 5870 2° 6466 12° 6825 3° 1233 13° 5027 4° 7312 14° 8864 5° 2820 15° 1879 6° 2381 16° 1228 7° 8684 17° 5061 8° 3894 18° 0004 9° 0137 19° 3863 10° 2384 20° 4243

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que causan daño. Es un llamado a estar alerta y cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.