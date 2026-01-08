En esta noticia

En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2046 - Tomates

Te puede interesar

Tras 30 años, amplían un shopping emblemático de Buenos Aires: cuál es la inversión millonaria que renovará el centro comercial

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero

 1°2046 11°5013
 9838  12°4183
 3°0387 13°4771 
 6311  14°7401 
 8626  15°4828 
 6°6513  16°3434
 2302  17°4201 
 1606  18°8385 
 9592  19°0546 
 10°8756 20°5654 

Te puede interesar

Orgullo latinoamericano: construirán el puente más extenso de la región que superará al legendario Golden Gate de San Francisco

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Construyen el túnel más anhelado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona