En esta noticia

En este lunes, 3 de noviembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9186 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de noviembre

918611°0925
149912°1977
506213°2486
389514°0396
276415°2709
473016°2262
084917°1211
760118°2016
996919°6237
10°558120°9100

Te puede interesar

Murió la Ley de Alquileres: de cuánto será el aumento que pagarán todos los inquilinos en noviembre

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o dudas.

Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones o sentimientos que ya no son útiles, permitiendo así una nueva claridad y perspectiva.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.