En este lunes, 3 de noviembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9186 - El Humo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de noviembre
|1°
|9186
|11°
|0925
|2°
|1499
|12°
|1977
|3°
|5062
|13°
|2486
|4°
|3895
|14°
|0396
|5°
|2764
|15°
|2709
|6°
|4730
|16°
|2262
|7°
|0849
|17°
|1211
|8°
|7601
|18°
|2016
|9°
|9969
|19°
|6237
|10°
|5581
|20°
|9100
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o dudas.
Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones o sentimientos que ya no son útiles, permitiendo así una nueva claridad y perspectiva.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.