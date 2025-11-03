En este lunes, 3 de noviembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 9186 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de noviembre

1° 9186 11° 0925 2° 1499 12° 1977 3° 5062 13° 2486 4° 3895 14° 0396 5° 2764 15° 2709 6° 4730 16° 2262 7° 0849 17° 1211 8° 7601 18° 2016 9° 9969 19° 6237 10° 5581 20° 9100

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos de la realidad que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o dudas.

Además, el humo también puede representar la liberación de emociones reprimidas. Puede indicar que es momento de dejar ir situaciones o sentimientos que ya no son útiles, permitiendo así una nueva claridad y perspectiva.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.