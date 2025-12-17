En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9176 (Las Llamas) y las letras son: B L N Q.

 1°9176 11°5574 
 9276  12°3025
 3°9550  13°1491 
 8733  14°0680 
 6062  15°1715 
 6°7357  16°9142
 5253  17°8188 
 5055  18°5371 
 5010  19°8445 
 10°6385  20°5093 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 8011 - Palito.

 1°8011 11°0976 
 6579   12°5752
 3°6382  13°5651 
 6341  14°0972 
 0087  15°1824 
 6°7665  16°6727
 0590  17°7239 
 2732  18°0707 
 7332  19°4240 
 10°0963  20°1702 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.