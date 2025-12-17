Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9176 (Las Llamas) y las letras son: B L N Q.

1° 9176 11° 5574 2° 9276 12° 3025 3° 9550 13° 1491 4° 8733 14° 0680 5° 6062 15° 1715 6° 7357 16° 9142 7° 5253 17° 8188 8° 5055 18° 5371 9° 5010 19° 8445 10° 6385 20° 5093

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 8011 - Palito.

1° 8011 11° 0976 2° 6579 12° 5752 3° 6382 13° 5651 4° 6341 14° 0972 5° 0087 15° 1824 6° 7665 16° 6727 7° 0590 17° 7239 8° 2732 18° 0707 9° 7332 19° 4240 10° 0963 20° 1702

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.