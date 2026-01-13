Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9014 (Borracho) y las letras son: A I D Q.

1° 9014 11° 5193 2° 4889 12° 4476 3° 1114 13° 4828 4° 2857 14° 4257 5° 7537 15° 3410 6° 1513 16° 7183 7° 1443 17° 8667 8° 4830 18° 3718 9° 3858 19° 9134 10° 2340 20° 9489

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 2876 - Las Llamas.

1° 2876 11° 6506 2° 5276 12° 2816 3° 4495 13° 2308 4° 9966 14° 0327 5° 4461 15° 1076 6° 3214 16° 4813 7° 5756 17° 8509 8° 4698 18° 1278 9° 5644 19° 5452 10° 2869 20° 1747

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando.

Por otro lado, también puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. La figura del borracho puede indicar que se están tomando decisiones impulsivas o que se está dejando llevar por las emociones sin pensar en las consecuencias.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.