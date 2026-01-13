En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9014 (Borracho) y las letras son: A I D Q.
|1°
|9014
|11°
|5193
|2°
|4889
|12°
|4476
|3°
|1114
|13°
|4828
|4°
|2857
|14°
|4257
|5°
|7537
|15°
|3410
|6°
|1513
|16°
|7183
|7°
|1443
|17°
|8667
|8°
|4830
|18°
|3718
|9°
|3858
|19°
|9134
|10°
|2340
|20°
|9489
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 12 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 2876 - Las Llamas.
|1°
|2876
|11°
|6506
|2°
|5276
|12°
|2816
|3°
|4495
|13°
|2308
|4°
|9966
|14°
|0327
|5°
|4461
|15°
|1076
|6°
|3214
|16°
|4813
|7°
|5756
|17°
|8509
|8°
|4698
|18°
|1278
|9°
|5644
|19°
|5452
|10°
|2869
|20°
|1747
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando.
Por otro lado, también puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. La figura del borracho puede indicar que se están tomando decisiones impulsivas o que se está dejando llevar por las emociones sin pensar en las consecuencias.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.
Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.