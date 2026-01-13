En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9014 (Borracho) y las letras son: A I D Q.

 1°9014 11°5193 
 4889  12°4476
 3°1114  13°4828 
 2857  14°4257 
 7537  15°3410 
 6°1513  16°7183
 1443  17°8667 
 4830  18°3718 
 3858  19°9134 
 10°2340  20°9489 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 2876 - Las Llamas.

 1°2876 11°6506 
 5276   12°2816
 3°4495  13°2308 
 9966  14°0327 
 4461  15°1076 
 6°3214  16°4813
 5756  17°8509 
 4698  18°1278 
 5644  19°5452 
 10°2869  20°1747 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando.

Por otro lado, también puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. La figura del borracho puede indicar que se están tomando decisiones impulsivas o que se está dejando llevar por las emociones sin pensar en las consecuencias.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.