Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre
Consultá los resultados oficiales de la Quiniela Nacional y Provincia de este lunes en la vespertina.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 4180 (La Bocha) y las letras son: L T V Z.
|1°
|4180
|11°
|0068
|2°
|7843
|12°
|2731
|3°
|9249
|13°
|9100
|4°
|1184
|14°
|1169
|5°
|8196
|15°
|5037
|6°
|8001
|16°
|9125
|7°
|4216
|17°
|0010
|8°
|6369
|18°
|9984
|9°
|8467
|19°
|9873
|10°
|3322
|20°
|4895
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 2914 - Borracho.
|1°
|2914
|11°
|4678
|2°
|0385
|12°
|5014
|3°
|4540
|13°
|8379
|4°
|4409
|14°
|8375
|5°
|6823
|15°
|7226
|6°
|9796
|16°
|6804
|7°
|8427
|17°
|5600
|8°
|7667
|18°
|0688
|9°
|1943
|19°
|8625
|10°
|1404
|20°
|1803
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.
Además, el borracho en los sueños puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de reflexionar sobre comportamientos autodestructivos o de buscar ayuda para superar situaciones difíciles.
