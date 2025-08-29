Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto
Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la primera.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 0421 (Mujer) y las letras son: U J S W.
|1°
|0421
|11°
|3893
|2°
|2083
|12°
|9685
|3°
|2926
|13°
|9303
|4°
|6140
|14°
|2340
|5°
|4622
|15°
|5296
|6°
|5196
|16°
|9918
|7°
|1795
|17°
|2494
|8°
|1192
|18°
|9750
|9°
|4574
|19°
|6387
|10°
|3426
|20°
|0942
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 29 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 2690 - El Miedo.
|1°
|2690
|11°
|3768
|2°
|5421
|12°
|0246
|3°
|1795
|13°
|3864
|4°
|5697
|14°
|0381
|5°
|3800
|15°
|2641
|6°
|5683
|16°
|4961
|7°
|0434
|17°
|9666
|8°
|9947
|18°
|3067
|9°
|5257
|19°
|6409
|10°
|9097
|20°
|1325
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar la relación del soñador con figuras femeninas en su vida o representar cualidades que se asocian con lo femenino, como la creatividad y la empatía.
Además, el significado de soñar con una mujer puede variar según la personalidad y las experiencias del soñador. Si la mujer en el sueño es conocida, puede indicar sentimientos o pensamientos sobre esa persona, mientras que una mujer desconocida puede representar nuevas oportunidades o aspectos de uno mismo que necesitan ser explorados.
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.
Además, estos sueños pueden servir como una forma de autoconocimiento, permitiendo que la persona reconozca y procese sus temores más profundos. Al confrontar El Miedo en el sueño, se abre la posibilidad de superarlo en la vida real, promoviendo el crecimiento personal y la resiliencia.
