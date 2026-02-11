Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 11 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 1905 (Gato) y las letras son: O B Q Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 11 de febrero. A la cabeza salió el número 4060 - La Virgen. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los participantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual. Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales. Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino. Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es un símbolo de amor incondicional y soñar con ella puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación emocional o que anhela una vida más plena y significativa.