Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 10 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3831 (La Luz) y las letras son: I H N W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 10 de febrero. A la cabeza salió el número 7462 - Inundación. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida, iluminando el camino hacia el crecimiento personal. Además, La Luz en los sueños puede reflejar un estado emocional positivo, como la esperanza y la felicidad. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones y el futuro, sugiriendo que se está en el camino correcto. Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas. Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.