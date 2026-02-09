Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 9 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0825 (Gallina) y las letras son: E I O P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 9 de febrero. A la cabeza salió el número 6228 - El Cerro. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con gallinas puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger lo que se considera valioso en la vida, como la familia o los proyectos personales. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la necesidad de ser más sociable o de conectarse con los demás. Pueden indicar que es momento de salir de la zona de confort y abrirse a nuevas experiencias y relaciones. Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales. Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.