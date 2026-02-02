Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8532 (Dinero) y las letras son: F M S W.

1° 8532 11° 9577 2° 7676 12° 6773 3° 3682 13° 1510 4° 6056 14° 1398 5° 1290 15° 6816 6° 9332 16° 1991 7° 6407 17° 8814 8° 5504 18° 7912 9° 9765 19° 4696 10° 4679 20° 7401

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 3089 - La Rata.

1° 3089 11° 2804 2° 1036 12° 3685 3° 5851 13° 3022 4° 9570 14° 8851 5° 3483 15° 5783 6° 4960 16° 6471 7° 3385 17° 7187 8° 5979 18° 5552 9° 4270 19° 8371 10° 1372 20° 3122

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y el valor que uno se da a sí mismo. Puede ser una señal de que se están evaluando las propias habilidades y logros, así como la necesidad de sentirse valorado en diferentes aspectos de la vida.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es necesario dejar atrás para avanzar y encontrar un mayor bienestar emocional.