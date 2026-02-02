En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8532 (Dinero) y las letras son: F M S W.

 1°8532 11°9577 
 7676  12°6773
 3°3682  13°1510 
 6056  14°1398 
 1290  15°6816 
 6°9332  16°1991
 6407  17°8814 
 5504  18°7912 
 9765  19°4696 
 10°4679  20°7401 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 3089 - La Rata.

 1°3089 11°2804 
 1036   12°3685
 3°5851  13°3022 
 9570  14°8851 
 3483  15°5783 
 6°4960  16°6471
 3385  17°7187 
 5979  18°5552 
 4270  19°8371 
 10°1372  20°3122 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y el valor que uno se da a sí mismo. Puede ser una señal de que se están evaluando las propias habilidades y logros, así como la necesidad de sentirse valorado en diferentes aspectos de la vida.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es necesario dejar atrás para avanzar y encontrar un mayor bienestar emocional.