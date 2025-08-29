Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto

Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la la previa.

Fuente:Pixabay-edit-ElCronista
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 6734 (La Cabeza) y las letras son: O J N W.

 1°6734 11°3298 
 5585  12°5638
 3°6413  13°3836 
 0113  14°8880 
 8489  15°5079 
 6°3477  16°0103
 9757  17°5761 
 7955  18°2276 
 2874  19°7945 
 10°4777  20°3881 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 8323 - Cocinero.

 1°8323 11°7249 
 0409   12°2043
 3°6461  13°2394 
 9034  14°1805 
 2827  15°3456 
 6°0980  16°8812
 9462  17°6605 
 5215  18°6260 
 2492  19°4539 
 10°4401  20°2458 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento.

Además, La Cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control sobre uno mismo. Puede indicar que el soñador está asumiendo responsabilidades o que necesita prestar atención a sus pensamientos y emociones para lograr un equilibrio en su vida.


¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr armonía y satisfacción emocional.

