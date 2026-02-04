En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 4 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8915 (Niña Bonita) y las letras son: J R V Y.
|1°
|8915
|11°
|5817
|2°
|7625
|12°
|0731
|3°
|9923
|13°
|0398
|4°
|2127
|14°
|7187
|5°
|2209
|15°
|6343
|6°
|5118
|16°
|1193
|7°
|5850
|17°
|2955
|8°
|4892
|18°
|5093
|9°
|3568
|19°
|5759
|10°
|2430
|20°
|6322
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 4 de febrero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 4 de febrero. A la cabeza salió el número 0453 - El Barco.
|1°
|0453
|11°
|1322
|2°
|2087
|12°
|1841
|3°
|8388
|13°
|2752
|4°
|9176
|14°
|8167
|5°
|6285
|15°
|3693
|6°
|2415
|16°
|6095
|7°
|0656
|17°
|4482
|8°
|6117
|18°
|3706
|9°
|5641
|19°
|3584
|10°
|7785
|20°
|6490
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.
Además, la figura de Niña Bonita puede representar aspectos de la creatividad y la imaginación. Este sueño puede indicar que es momento de reconectar con la parte más lúdica y soñadora de uno mismo, permitiendo que la inspiración fluya y se manifieste en la vida cotidiana.
¿Qué significa soñar con el barco?
Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para enfrentar cambios o desafíos.
Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades. Si el barco está a la deriva o en tormenta, puede indicar inseguridades o problemas en la vida del soñador, mientras que un barco en calma sugiere estabilidad y control sobre las circunstancias.