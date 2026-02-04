Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 4 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8915 (Niña Bonita) y las letras son: J R V Y.

1° 8915 11° 5817 2° 7625 12° 0731 3° 9923 13° 0398 4° 2127 14° 7187 5° 2209 15° 6343 6° 5118 16° 1193 7° 5850 17° 2955 8° 4892 18° 5093 9° 3568 19° 5759 10° 2430 20° 6322

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 4 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 4 de febrero. A la cabeza salió el número 0453 - El Barco.

1° 0453 11° 1322 2° 2087 12° 1841 3° 8388 13° 2752 4° 9176 14° 8167 5° 6285 15° 3693 6° 2415 16° 6095 7° 0656 17° 4482 8° 6117 18° 3706 9° 5641 19° 3584 10° 7785 20° 6490

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar aspectos de la creatividad y la imaginación. Este sueño puede indicar que es momento de reconectar con la parte más lúdica y soñadora de uno mismo, permitiendo que la inspiración fluya y se manifieste en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para enfrentar cambios o desafíos.

Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades. Si el barco está a la deriva o en tormenta, puede indicar inseguridades o problemas en la vida del soñador, mientras que un barco en calma sugiere estabilidad y control sobre las circunstancias.