Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 4 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8915 (Niña Bonita) y las letras son: J R V Y.

 1°8915 11°5817 
 7625  12°0731
 3°9923  13°0398 
 2127  14°7187 
 2209  15°6343 
 6°5118  16°1193
 5850  17°2955 
 4892  18°5093 
 3568  19°5759 
 10°2430  20°6322 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 4 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 4 de febrero. A la cabeza salió el número 0453 - El Barco.

 1°0453 11°1322 
 2087   12°1841
 3°8388  13°2752 
 9176  14°8167 
 6285  15°3693 
 6°2415  16°6095
 0656  17°4482 
 6117  18°3706 
 5641  19°3584 
 10°7785  20°6490 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar aspectos de la creatividad y la imaginación. Este sueño puede indicar que es momento de reconectar con la parte más lúdica y soñadora de uno mismo, permitiendo que la inspiración fluya y se manifieste en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para enfrentar cambios o desafíos.

Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades. Si el barco está a la deriva o en tormenta, puede indicar inseguridades o problemas en la vida del soñador, mientras que un barco en calma sugiere estabilidad y control sobre las circunstancias.