En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7841 (El Cuchillo) y las letras son: D F J J.

 1°7841 11°9604 
 6967  12°8254
 3°8595  13°5973 
 5835  14°1217 
 8787  15°0808 
 6°3282  16°8363
 2785  17°6551 
 6723  18°5596 
 5290  19°9019 
 10°2442  20°3244 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 8639 - Lluvia.

 1°8639 11°8911 
 0713   12°9152
 3°2277  13°1246 
 7476  14°7251 
 9695  15°1197 
 6°4854  16°5577
 1885  17°6639 
 2774  18°1394 
 2194  19°8568 
 10°6550  20°6922 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.