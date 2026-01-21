Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7841 (El Cuchillo) y las letras son: D F J J.

1° 7841 11° 9604 2° 6967 12° 8254 3° 8595 13° 5973 4° 5835 14° 1217 5° 8787 15° 0808 6° 3282 16° 8363 7° 2785 17° 6551 8° 6723 18° 5596 9° 5290 19° 9019 10° 2442 20° 3244

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 8639 - Lluvia.

1° 8639 11° 8911 2° 0713 12° 9152 3° 2277 13° 1246 4° 7476 14° 7251 5° 9695 15° 1197 6° 4854 16° 5577 7° 1885 17° 6639 8° 2774 18° 1394 9° 2194 19° 8568 10° 6550 20° 6922

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.