Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9042 (Zapatillas) y las letras son: O Q Q Z.

1° 9042 11° 7952 2° 0124 12° 6031 3° 8071 13° 0064 4° 8265 14° 6641 5° 2061 15° 9332 6° 2028 16° 2625 7° 7358 17° 5562 8° 6171 18° 1605 9° 6663 19° 4069 10° 7261 20° 6539

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 3501 - Agua.

1° 3501 11° 3500 2° 8547 12° 3936 3° 6300 13° 9988 4° 7042 14° 0490 5° 0346 15° 7968 6° 9749 16° 4892 7° 8686 17° 6141 8° 3366 18° 4402 9° 7308 19° 9873 10° 7857 20° 9406

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias y oportunidades.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede indicar que estamos en el lugar correcto, mientras que si nos resultan incómodas, puede ser una señal de que necesitamos reevaluar nuestras elecciones.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, agua clara puede indicar claridad mental y paz, mientras que agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.