En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9042 (Zapatillas) y las letras son: O Q Q Z.

 1°9042 11°7952 
 0124  12°6031
 3°8071  13°0064 
 8265  14°6641 
 2061  15°9332 
 6°2028  16°2625
 7358  17°5562 
 6171  18°1605 
 6663  19°4069 
 10°7261  20°6539 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 3501 - Agua.

 1°3501 11°3500 
 8547   12°3936
 3°6300  13°9988 
 7042  14°0490 
 0346  15°7968 
 6°9749  16°4892
 8686  17°6141 
 3366  18°4402 
 7308  19°9873 
 10°7857  20°9406 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias y oportunidades.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede indicar que estamos en el lugar correcto, mientras que si nos resultan incómodas, puede ser una señal de que necesitamos reevaluar nuestras elecciones.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, agua clara puede indicar claridad mental y paz, mientras que agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.