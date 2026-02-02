En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3281 (Las Flores) y las letras son: A D D M.

 1°3281 11°9753 
 4647  12°4652
 3°4543  13°1721 
 1595  14°9966 
 7522  15°1191 
 6°6557  16°9746
 0263  17°5326 
 4797  18°6158 
 8817  19°9599 
 10°2081  20°4901 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 2112 - Soldado.

 1°2112 11°9567 
 3441   12°4195
 3°7920  13°1805 
 2155  14°7587 
 8857  15°8928 
 6°9391  16°8688
 9610  17°7124 
 8928  18°0520 
 3337  19°7587 
 10°1584  20°0105 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores a menudo simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores representan emociones positivas y pueden indicar que se están experimentando momentos de felicidad o que se está en un proceso de transformación en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones actuales del soñador.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, un soldado en un sueño puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para luchar por lo que considera justo, o que está buscando seguridad en situaciones inciertas.