Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0586 (El Humo) y las letras son: I B G W.

 1°0586 11°0541 
 2837  12°7281
 3°6702  13°1953 
 8074  14°1750 
 3982  15°8548 
 6°7303  16°2612
 4352  17°9133 
 1691  18°9015 
 8389  19°4991 
 10°5345  20°2743 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 0866 - Lombriz.

 1°0866 11°5378 
 6526   12°4014
 3°9984  13°5536 
 6321  14°0365 
 9015  15°0666 
 6°1348  16°1697
 6152  17°8819 
 5984  18°3036 
 6687  19°4333 
 10°2728  20°9366 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, sugiriendo que es momento de liberar cargas emocionales o situaciones tóxicas.Además, las lombrices en los sueños pueden indicar transformación y renovación. Al igual que las lombrices enriquecen el suelo, este sueño puede señalar que estás en un proceso de crecimiento personal y que es necesario dejar atrás lo viejo para dar paso a nuevas oportunidades.