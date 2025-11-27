Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0586 (El Humo) y las letras son: I B G W.

1° 0586 11° 0541 2° 2837 12° 7281 3° 6702 13° 1953 4° 8074 14° 1750 5° 3982 15° 8548 6° 7303 16° 2612 7° 4352 17° 9133 8° 1691 18° 9015 9° 8389 19° 4991 10° 5345 20° 2743

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 0866 - Lombriz.

1° 0866 11° 5378 2° 6526 12° 4014 3° 9984 13° 5536 4° 6321 14° 0365 5° 9015 15° 0666 6° 1348 16° 1697 7° 6152 17° 8819 8° 5984 18° 3036 9° 6687 19° 4333 10° 2728 20° 9366

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

