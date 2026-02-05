Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 4 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6720 (La Fiesta) y las letras son: A C N Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 4 de febrero. A la cabeza salió el número 3951 - Serrucho. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario. Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado. Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo. Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o superar obstáculos. Puede ser un recordatorio de que tienes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino.