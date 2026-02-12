Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 11 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0736 (La Manteca) y las letras son: C D F X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 11 de febrero. A la cabeza salió el número 3330 - Santa Rosa. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su alegría y carisma, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano. Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura y las tradiciones, evocando recuerdos de la infancia y la importancia de la comunidad. La Manteca, como figura popular, puede ser un recordatorio de la alegría compartida y la unión entre las personas. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura a menudo representa la fe y la esperanza, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos difíciles. Además, el sueño puede reflejar un deseo de conexión con lo divino o un anhelo de paz interior. Santa Rosa, como figura de devoción, puede indicar que el soñador está buscando respuestas a sus inquietudes o un camino hacia la sanación emocional.