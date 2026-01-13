En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2468 (Sobrinos) y las letras son: U M P Z.

 1°2468 11°1759 
 1506  12°9658
 3°6697  13°1800 
 5820  14°9991 
 2136  15°4426 
 6°3368  16°7563
 3966  17°1902 
 1065  18°2711 
 2250  19°0524 
 10°0718  20°5771 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 1323 - Cocinero.

 1°1323 11°4161 
 7336   12°1617
 3°6736  13°4661 
 2779  14°9569 
 7634  15°3671 
 6°0450  16°7818
 8986  17°8520 
 8210  18°8212 
 6946  19°8942 
 10°1679  20°3320 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede ser un llamado a prestar atención a los aspectos emocionales y a la comunicación en el entorno familiar o social.