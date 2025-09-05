Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 4613 (La Yeta) y las letras son: G J T V.

1° 4613 11° 2371 2° 6111 12° 3926 3° 0845 13° 7955 4° 7230 14° 6636 5° 5546 15° 6996 6° 8323 16° 8626 7° 8716 17° 5910 8° 8031 18° 6760 9° 0273 19° 9410 10° 3531 20° 4216

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 2205 - Gato.

1° 2205 11° 3395 2° 5426 12° 4787 3° 2590 13° 7802 4° 3224 14° 4276 5° 0305 15° 9105 6° 9452 16° 8505 7° 1588 17° 7628 8° 1285 18° 3265 9° 2855 19° 7603 10° 0996 20° 0218

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual. Este sueño puede indicar que es momento de confiar en tus instintos y seguir tu propio camino.



Por otro lado, los gatos también pueden reflejar aspectos de tu personalidad, como la curiosidad y la sensualidad. Si en el sueño el gato actúa de manera amistosa, puede ser un signo de buena fortuna y relaciones positivas en tu vida. Sin embargo, si el gato es agresivo, podría señalar conflictos o traiciones en tu entorno.