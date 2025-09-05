Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.

En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 4613 (La Yeta) y las letras son: G J T V.

 1°4613 11°2371 
 6111  12°3926
 3°0845  13°7955 
 7230  14°6636 
 5546  15°6996 
 6°8323  16°8626
 8716  17°5910 
 8031  18°6760 
 0273  19°9410 
 10°3531  20°4216 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 2205 - Gato.

 1°2205 11°3395 
 5426   12°4787
 3°2590  13°7802 
 3224  14°4276 
 0305  15°9105 
 6°9452  16°8505
 1588  17°7628 
 1285  18°3265 
 2855  19°7603 
 10°0996  20°0218 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.


¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual. Este sueño puede indicar que es momento de confiar en tus instintos y seguir tu propio camino.

Por otro lado, los gatos también pueden reflejar aspectos de tu personalidad, como la curiosidad y la sensualidad. Si en el sueño el gato actúa de manera amistosa, puede ser un signo de buena fortuna y relaciones positivas en tu vida. Sin embargo, si el gato es agresivo, podría señalar conflictos o traiciones en tu entorno.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá