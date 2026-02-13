Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 13 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7214 (Borracho) y las letras son: E K L P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 13 de febrero. A la cabeza salió el número 7509 - Arroyo. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas. Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las relaciones que te rodean y a cómo estas pueden estar afectando tu bienestar emocional. Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y sanación, permitiendo que las corrientes de la vida lo guíen. Además, el arroyo puede representar la tranquilidad y la paz interior. Si en el sueño el arroyo es claro y sereno, puede indicar que el soñador está en armonía consigo mismo y con su entorno, mientras que un arroyo turbulento podría reflejar conflictos internos o situaciones desafiantes que necesitan ser abordadas.