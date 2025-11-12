Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 12 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7790 (El Miedo) y las letras son: I J T Y.

1° 7790 11° 8060 2° 4703 12° 2452 3° 6642 13° 5774 4° 9902 14° 0324 5° 1542 15° 1024 6° 8261 16° 5844 7° 4119 17° 1077 8° 9722 18° 7527 9° 5737 19° 0674 10° 0385 20° 9640

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 12 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 12 de noviembre. A la cabeza salió el número 7419 - Pescado.

1° 7419 11° 1175 2° 3507 12° 5161 3° 3497 13° 3133 4° 9462 14° 0118 5° 8416 15° 0789 6° 2111 16° 8578 7° 7209 17° 3742 8° 3968 18° 5594 9° 0087 19° 2460 10° 9623 20° 7687

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna del soñador con sus temores y la necesidad de enfrentarlos para avanzar.

Además, estos sueños pueden servir como una advertencia sobre situaciones o decisiones que generan incertidumbre. Al confrontar El Miedo en los sueños, se puede encontrar la fuerza para superar obstáculos y crecer emocionalmente.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una señal de que es necesario explorar sentimientos reprimidos o situaciones que requieren atención para lograr un equilibrio emocional.