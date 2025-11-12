En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 12 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7790 (El Miedo) y las letras son: I J T Y.

 1°7790 11°8060 
 4703  12°2452
 3°6642  13°5774 
 9902  14°0324 
 1542  15°1024 
 6°8261  16°5844
 4119  17°1077 
 9722  18°7527 
 5737  19°0674 
 10°0385  20°9640 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 12 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 12 de noviembre. A la cabeza salió el número 7419 - Pescado.

 1°7419 11°1175 
 3507   12°5161
 3°3497  13°3133 
 9462  14°0118 
 8416  15°0789 
 6°2111  16°8578
 7209  17°3742 
 3968  18°5594 
 0087  19°2460 
 10°9623  20°7687 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna del soñador con sus temores y la necesidad de enfrentarlos para avanzar.

Además, estos sueños pueden servir como una advertencia sobre situaciones o decisiones que generan incertidumbre. Al confrontar El Miedo en los sueños, se puede encontrar la fuerza para superar obstáculos y crecer emocionalmente.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una señal de que es necesario explorar sentimientos reprimidos o situaciones que requieren atención para lograr un equilibrio emocional.