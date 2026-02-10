Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 10 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4229 (San Pedro) y las letras son: D M N P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 10 de febrero. A la cabeza salió el número 7057 - El Jorobado. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores. Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar sentimientos de inseguridad o la necesidad de enfrentar nuestras propias imperfecciones. Además, el sueño puede representar la búsqueda de aceptación y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. El Jorobado, a pesar de sus dificultades, puede ser un recordatorio de la resiliencia y la importancia de valorar la belleza interna por encima de las apariencias externas.