Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0075 (El Payaso) y las letras son: G Q R W.

 1°0075 11°0371 
 9497  12°5853
 3°0075  13°0387 
 6054  14°8757 
 1705  15°1768 
 6°8875  16°6841
 4955  17°8960 
 1341  18°6703 
 9091  19°5007 
 10°2077  20°1878 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 6809 - Arroyo.

 1°6809 11°7272 
 5682   12°1758
 3°7728  13°0597 
 1672  14°0759 
 2220  15°5868 
 6°1746  16°2573
 0053  17°5633 
 3321  18°5270 
 8876  19°3949 
 10°5479  20°9203 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar atrás lo que ya no sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan hacia uno.