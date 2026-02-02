Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0075 (El Payaso) y las letras son: G Q R W.

1° 0075 11° 0371 2° 9497 12° 5853 3° 0075 13° 0387 4° 6054 14° 8757 5° 1705 15° 1768 6° 8875 16° 6841 7° 4955 17° 8960 8° 1341 18° 6703 9° 9091 19° 5007 10° 2077 20° 1878

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 6809 - Arroyo.

1° 6809 11° 7272 2° 5682 12° 1758 3° 7728 13° 0597 4° 1672 14° 0759 5° 2220 15° 5868 6° 1746 16° 2573 7° 0053 17° 5633 8° 3321 18° 5270 9° 8876 19° 3949 10° 5479 20° 9203

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar atrás lo que ya no sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan hacia uno.