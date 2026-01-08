Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3655 (La Música) y las letras son: G H K S.

1° 3655 11° 4034 2° 7796 12° 0126 3° 0210 13° 3823 4° 0860 14° 2865 5° 5646 15° 1492 6° 4087 16° 1430 7° 4742 17° 6338 8° 7938 18° 6060 9° 9128 19° 1595 10° 1857 20° 7005

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 4805 - Gato.

1° 4805 11° 4647 2° 8230 12° 9577 3° 3207 13° 5874 4° 4247 14° 2512 5° 9294 15° 8257 6° 1757 16° 5012 7° 5334 17° 5095 8° 2199 18° 7509 9° 4375 19° 9551 10° 1708 20° 3352

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.