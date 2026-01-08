En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3655 (La Música) y las letras son: G H K S.
|1°
|3655
|11°
|4034
|2°
|7796
|12°
|0126
|3°
|0210
|13°
|3823
|4°
|0860
|14°
|2865
|5°
|5646
|15°
|1492
|6°
|4087
|16°
|1430
|7°
|4742
|17°
|6338
|8°
|7938
|18°
|6060
|9°
|9128
|19°
|1595
|10°
|1857
|20°
|7005
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 8 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 4805 - Gato.
|1°
|4805
|11°
|4647
|2°
|8230
|12°
|9577
|3°
|3207
|13°
|5874
|4°
|4247
|14°
|2512
|5°
|9294
|15°
|8257
|6°
|1757
|16°
|5012
|7°
|5334
|17°
|5095
|8°
|2199
|18°
|7509
|9°
|4375
|19°
|9551
|10°
|1708
|20°
|3352
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.
Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.