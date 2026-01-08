En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3655 (La Música) y las letras son: G H K S.

 1°3655 11°4034 
 7796  12°0126
 3°0210  13°3823 
 0860  14°2865 
 5646  15°1492 
 6°4087  16°1430
 4742  17°6338 
 7938  18°6060 
 9128  19°1595 
 10°1857  20°7005 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 4805 - Gato.

 1°4805 11°4647 
 8230   12°9577
 3°3207  13°5874 
 4247  14°2512 
 9294  15°8257 
 6°1757  16°5012
 5334  17°5095 
 2199  18°7509 
 4375  19°9551 
 10°1708  20°3352 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.