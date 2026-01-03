Este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0875 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 2 de enero

1° 0875 11° 1631 2° 6208 12° 7409 3° 4081 13° 4535 4° 4822 14° 5869 5° 6254 15° 7855 6° 3482 16° 2503 7° 2381 17° 9501 8° 0216 18° 2284 9° 6847 19° 6447 10° 2150 20° 0188

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con un payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de divertirse y no tomarse las cosas demasiado en serio.

Sin embargo, también puede representar el miedo a la superficialidad o la desconfianza hacia las apariencias. Un payaso en un sueño puede indicar que hay algo oculto detrás de una fachada que parece divertida o inofensiva.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.