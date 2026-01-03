Este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0875 - El Payaso
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 2 de enero
|1°
|0875
|11°
|1631
|2°
|6208
|12°
|7409
|3°
|4081
|13°
|4535
|4°
|4822
|14°
|5869
|5°
|6254
|15°
|7855
|6°
|3482
|16°
|2503
|7°
|2381
|17°
|9501
|8°
|0216
|18°
|2284
|9°
|6847
|19°
|6447
|10°
|2150
|20°
|0188
¿Qué significa soñar con El Payaso?
Soñar con un payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de divertirse y no tomarse las cosas demasiado en serio.
Sin embargo, también puede representar el miedo a la superficialidad o la desconfianza hacia las apariencias. Un payaso en un sueño puede indicar que hay algo oculto detrás de una fachada que parece divertida o inofensiva.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.