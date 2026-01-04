Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4181 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero

1° 4181 11° 5089 2° 3564 12° 3615 3° 9546 13° 3756 4° 1735 14° 0779 5° 3671 15° 5735 6° 2754 16° 0830 7° 2550 17° 5241 8° 3419 18° 7088 9° 9629 19° 7629 10° 9269 20° 4173

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar sentimientos de felicidad y amor, así como la llegada de nuevas oportunidades en la vida.

Además, las flores en los sueños pueden representar la fragilidad de las emociones y la necesidad de cuidar las relaciones. Dependiendo del tipo de flor, el sueño puede tener diferentes significados, desde la alegría hasta la tristeza.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.