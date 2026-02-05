Este miércoles, 4 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación o la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe. Además, puede representar un deseo de comunidad y pertenencia, sugiriendo que el soñador anhela un sentido de unidad con los demás. La Misa, como ritual, también puede indicar la importancia de la tradición y la espiritualidad en la vida del soñador. La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.