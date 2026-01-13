Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7307 - Revolver
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero
|1°
|7307
|11°
|1434
|2°
|5140
|12°
|2278
|3°
|5676
|13°
|0901
|4°
|9855
|14°
|2017
|5°
|4745
|15°
|0375
|6°
|9724
|16°
|4238
|7°
|5912
|17°
|7777
|8°
|3165
|18°
|5745
|9°
|7414
|19°
|0149
|10°
|6377
|20°
|9054
¿Qué significa soñar con Revolver?
Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de tomar decisiones difíciles.
Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o tensiones emocionales. Puede ser una señal de que el soñador está lidiando con situaciones que requieren una resolución firme y decisiva.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.