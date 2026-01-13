Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7307 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero

1° 7307 11° 1434 2° 5140 12° 2278 3° 5676 13° 0901 4° 9855 14° 2017 5° 4745 15° 0375 6° 9724 16° 4238 7° 5912 17° 7777 8° 3165 18° 5745 9° 7414 19° 0149 10° 6377 20° 9054

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de tomar decisiones difíciles.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o tensiones emocionales. Puede ser una señal de que el soñador está lidiando con situaciones que requieren una resolución firme y decisiva.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.