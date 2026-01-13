En esta noticia

Este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7307 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 12 de enero

 7307 11° 1434 
 2°5140 12° 2278
 3°5676 13° 0901 
 4°9855 14° 2017 
 5°4745 15° 0375 
 6°9724 16° 4238 
 7°5912 17° 7777 
 8°3165 18° 5745 
 9°741419° 0149 
 10°6377 20° 9054 

Te puede interesar

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de tomar decisiones difíciles.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o tensiones emocionales. Puede ser una señal de que el soñador está lidiando con situaciones que requieren una resolución firme y decisiva.

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Es oficial: suspenden la licencia de conducir a todas las personas que formen parte de esta lista