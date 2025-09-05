Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este viernes 5 de septiembre

Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la primera.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6964 - Llanto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

 6964 11° 2128 
 2°8414 12° 6052
 3°6710 13° 9298 
 4°3860 14° 0748 
 5°7588 15° 6839 
 6°5409 16° 0487 
 7°1772 17° 9118 
 8°7539 18° 8331 
 9°8194 19° 8754 
 10°8791 20° 1758 

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con el llanto puede simbolizar una liberación emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados, indicando que el soñador está lidiando con tristeza o angustia en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar y procesar emociones difíciles, lo que puede llevar a un crecimiento personal y a una mayor comprensión de uno mismo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

