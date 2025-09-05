Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6964 - Llanto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

1° 6964 11° 2128 2° 8414 12° 6052 3° 6710 13° 9298 4° 3860 14° 0748 5° 7588 15° 6839 6° 5409 16° 0487 7° 1772 17° 9118 8° 7539 18° 8331 9° 8194 19° 8754 10° 8791 20° 1758

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con el llanto puede simbolizar una liberación emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados, indicando que el soñador está lidiando con tristeza o angustia en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar y procesar emociones difíciles, lo que puede llevar a un crecimiento personal y a una mayor comprensión de uno mismo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.