Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este viernes 5 de septiembre
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la primera.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6964 - Llanto
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre
|1°
|6964
|11°
|2128
|2°
|8414
|12°
|6052
|3°
|6710
|13°
|9298
|4°
|3860
|14°
|0748
|5°
|7588
|15°
|6839
|6°
|5409
|16°
|0487
|7°
|1772
|17°
|9118
|8°
|7539
|18°
|8331
|9°
|8194
|19°
|8754
|10°
|8791
|20°
|1758
¿Qué significa soñar con Llanto?
Soñar con el llanto puede simbolizar una liberación emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados, indicando que el soñador está lidiando con tristeza o angustia en su vida diaria.
Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar y procesar emociones difíciles, lo que puede llevar a un crecimiento personal y a una mayor comprensión de uno mismo.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
