Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este viernes 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5896 - Marido

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto

1° 5896 11° 6331 2° 2339 12° 0160 3° 6355 13° 1443 4° 2831 14° 5386 5° 6232 15° 5116 6° 5949 16° 2637 7° 5950 17° 3036 8° 7622 18° 4266 9° 8700 19° 5783 10° 7380 20° 5545

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, compromiso y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la seguridad y el apoyo que se siente en la vida cotidiana.

Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o tensiones en la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.