Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este viernes 29 de agosto
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la primera.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5896 - Marido
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto
|1°
|5896
|11°
|6331
|2°
|2339
|12°
|0160
|3°
|6355
|13°
|1443
|4°
|2831
|14°
|5386
|5°
|6232
|15°
|5116
|6°
|5949
|16°
|2637
|7°
|5950
|17°
|3036
|8°
|7622
|18°
|4266
|9°
|8700
|19°
|5783
|10°
|7380
|20°
|5545
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, compromiso y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la seguridad y el apoyo que se siente en la vida cotidiana.
Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o tensiones en la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
