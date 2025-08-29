Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este viernes 29 de agosto

Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la primera.

Fuente:Pixabay
Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5896 - Marido

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto

 5896 11° 6331 
 2°2339 12° 0160
 3°6355 13° 1443 
 4°2831 14° 5386 
 5°6232 15° 5116 
 6°5949 16° 2637 
 7°5950 17° 3036 
 8°7622 18° 4266 
 9°8700 19° 5783 
 10°7380 20° 5545 

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido puede reflejar sentimientos de amor, compromiso y conexión emocional en la relación. Este tipo de sueño a menudo simboliza la seguridad y el apoyo que se siente en la vida cotidiana.

Por otro lado, también puede indicar preocupaciones o tensiones en la relación. Si el sueño es negativo, puede ser un llamado a abordar problemas no resueltos o a mejorar la comunicación entre la pareja.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

