Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3734 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero
|1°
|3734
|11°
|7851
|2°
|5961
|12°
|2273
|3°
|6042
|13°
|0798
|4°
|7025
|14°
|0651
|5°
|2958
|15°
|1172
|6°
|3114
|16°
|3751
|7°
|0195
|17°
|9292
|8°
|5394
|18°
|0464
|9°
|1867
|19°
|4688
|10°
|2027
|20°
|3202
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones importantes o reflexionar sobre aspectos de la vida. Este sueño a menudo refleja el estado mental y emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que requieren atención.
Además, la cabeza en los sueños puede representar la inteligencia, la creatividad y la capacidad de liderazgo. Soñar con ella puede ser un llamado a confiar en tu intuición y habilidades para enfrentar desafíos que se presenten.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.