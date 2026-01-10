Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3734 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero

1° 3734 11° 7851 2° 5961 12° 2273 3° 6042 13° 0798 4° 7025 14° 0651 5° 2958 15° 1172 6° 3114 16° 3751 7° 0195 17° 9292 8° 5394 18° 0464 9° 1867 19° 4688 10° 2027 20° 3202

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones importantes o reflexionar sobre aspectos de la vida. Este sueño a menudo refleja el estado mental y emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que requieren atención.

Además, la cabeza en los sueños puede representar la inteligencia, la creatividad y la capacidad de liderazgo. Soñar con ella puede ser un llamado a confiar en tu intuición y habilidades para enfrentar desafíos que se presenten.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.