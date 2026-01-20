Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1322 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

1° 1322 11° 1210 2° 3147 12° 4413 3° 1196 13° 0173 4° 7826 14° 1411 5° 6316 15° 4356 6° 0446 16° 6429 7° 9589 17° 2164 8° 0917 18° 2431 9° 0058 19° 9318 10° 0187 20° 5759

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.

Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.