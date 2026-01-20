En esta noticia

Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1322 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

 1322 11° 1210 
 2°3147 12° 4413
 3°1196 13° 0173 
 4°7826 14° 1411 
 5°6316 15° 4356 
 6°0446 16° 6429 
 7°9589 17° 2164 
 8°0917 18° 2431 
 9°005819° 9318 
 10°0187 20° 5759 

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.

Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

