Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1322 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero
|1°
|1322
|11°
|1210
|2°
|3147
|12°
|4413
|3°
|1196
|13°
|0173
|4°
|7826
|14°
|1411
|5°
|6316
|15°
|4356
|6°
|0446
|16°
|6429
|7°
|9589
|17°
|2164
|8°
|0917
|18°
|2431
|9°
|0058
|19°
|9318
|10°
|0187
|20°
|5759
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.
Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.