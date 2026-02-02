En esta noticia

Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6968 - Sobrinos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero

 6968 11° 4494 
 2°2598 12° 8872
 3°4775 13° 9706 
 4°3639 14° 9265 
 5°2712 15° 3490 
 6°1584 16° 2508 
 7°1608 17° 4452 
 8°9678 18° 8270 
 9°185619° 0417 
 10°4839 20° 9009 

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los lazos cercanos. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger a los seres queridos, así como la importancia de las relaciones interpersonales en la vida del soñador.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar la inocencia y la creatividad. Soñar con ellos puede ser un recordatorio de la necesidad de mantener viva la curiosidad y la diversión en la vida cotidiana, así como de valorar los momentos simples y felices.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

