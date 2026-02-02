Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6968 - Sobrinos
|1°
|6968
|11°
|4494
|2°
|2598
|12°
|8872
|3°
|4775
|13°
|9706
|4°
|3639
|14°
|9265
|5°
|2712
|15°
|3490
|6°
|1584
|16°
|2508
|7°
|1608
|17°
|4452
|8°
|9678
|18°
|8270
|9°
|1856
|19°
|0417
|10°
|4839
|20°
|9009
¿Qué significa soñar con Sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los lazos cercanos. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger a los seres queridos, así como la importancia de las relaciones interpersonales en la vida del soñador.
Además, los sobrinos en los sueños pueden representar la inocencia y la creatividad. Soñar con ellos puede ser un recordatorio de la necesidad de mantener viva la curiosidad y la diversión en la vida cotidiana, así como de valorar los momentos simples y felices.
