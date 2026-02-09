Este lunes, 9 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con un payaso puede simbolizar la dualidad de la vida, donde la risa y la tristeza coexisten. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en momentos difíciles. Por otro lado, el payaso también puede representar el miedo a lo desconocido o la sensación de que algo no es lo que parece. Puede ser una invitación a enfrentar tus inseguridades y a no tomarte la vida demasiado en serio. La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.