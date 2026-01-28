En esta noticia
Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1142 - Zapatillas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero
|1°
|1142
|11°
|0773
|2°
|8770
|12°
|1181
|3°
|4014
|13°
|3744
|4°
|0875
|14°
|6191
|5°
|5389
|15°
|0573
|6°
|0093
|16°
|8520
|7°
|7827
|17°
|7721
|8°
|0696
|18°
|4164
|9°
|9646
|19°
|1901
|10°
|6549
|20°
|1152
¿Qué significa soñar con Zapatillas?
Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estás tomando en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja tus deseos de avanzar y explorar nuevas oportunidades, así como tu necesidad de comodidad y estabilidad en tu viaje personal.
Además, las zapatillas en los sueños pueden representar tu estado emocional y cómo te sientes en relación con los desafíos que enfrentas. Pueden indicar que estás listo para dejar atrás viejas costumbres y adoptar un enfoque más ligero y flexible ante las situaciones que se presentan.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.