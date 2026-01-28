En esta noticia

Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1142 - Zapatillas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero

 1142 11° 0773 
 2°8770 12° 1181
 3°4014 13° 3744 
 4°0875 14° 6191 
 5°5389 15° 0573 
 6°0093 16° 8520 
 7°7827 17° 7721 
 8°0696 18° 4164 
 9°964619° 1901 
 10°6549 20° 1152 

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estás tomando en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja tus deseos de avanzar y explorar nuevas oportunidades, así como tu necesidad de comodidad y estabilidad en tu viaje personal.

Además, las zapatillas en los sueños pueden representar tu estado emocional y cómo te sientes en relación con los desafíos que enfrentas. Pueden indicar que estás listo para dejar atrás viejas costumbres y adoptar un enfoque más ligero y flexible ante las situaciones que se presentan.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

