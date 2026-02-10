Este lunes, 9 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el Borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de tensiones y preocupaciones. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad y buscar momentos de diversión o despreocupación. Además, el Borracho en los sueños puede representar la falta de control en ciertas áreas de la vida. Puede ser una señal de que es necesario reflexionar sobre hábitos o comportamientos que están afectando el bienestar personal. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.