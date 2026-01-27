Este lunes, 26 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6604 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 26 de enero

1° 6604 11° 1795 2° 3660 12° 5727 3° 9764 13° 7370 4° 9360 14° 5904 5° 6226 15° 5234 6° 3812 16° 1213 7° 9604 17° 0073 8° 5097 18° 4470 9° 1301 19° 7494 10° 3452 20° 1584

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda ser uno mismo.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de las relaciones. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, o incluso la necesidad de evaluar la calidad de las relaciones personales en la vida del soñador.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.