En esta noticia

Este lunes, 26 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6604 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 26 de enero

 6604 11° 1795 
 2°3660 12° 5727
 3°9764 13° 7370 
 4°9360 14° 5904 
 5°6226 15° 5234 
 6°3812 16° 1213 
 7°9604 17° 0073 
 8°5097 18° 4470 
 9°130119° 7494 
 10°3452 20° 1584 

Te puede interesar

Argentina construirá un tren de u$s 500 millones: unirá una ciudad de norte a sur en apenas 10 minutos

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda ser uno mismo.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de las relaciones. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, o incluso la necesidad de evaluar la calidad de las relaciones personales en la vida del soñador.

Te puede interesar

Adiós a las cortinas: la nueva moda que llega desde Europa y la sustituye para siempre

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Hallazgo histórico: recuperan en Argentina al animal más veloz del mundo tras años sin ser visto