Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4122 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero
|1°
|4122
|11°
|1735
|2°
|6291
|12°
|5628
|3°
|0252
|13°
|9199
|4°
|1373
|14°
|6460
|5°
|3462
|15°
|0658
|6°
|8546
|16°
|3456
|7°
|3334
|17°
|2832
|8°
|8303
|18°
|9906
|9°
|2371
|19°
|8555
|10°
|4526
|20°
|4881
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.
Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.