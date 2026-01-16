Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4122 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

1° 4122 11° 1735 2° 6291 12° 5628 3° 0252 13° 9199 4° 1373 14° 6460 5° 3462 15° 0658 6° 8546 16° 3456 7° 3334 17° 2832 8° 8303 18° 9906 9° 2371 19° 8555 10° 4526 20° 4881

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.

Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.