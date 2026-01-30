En esta noticia

Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4233 - Cristo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero

 4233 11° 1300 
 2°1670 12° 6986
 3°2248 13° 6500 
 4°5449 14° 6877 
 5°1307 15° 3833 
 6°8002 16° 6441 
 7°4818 17° 1846 
 8°3696 18° 7474 
 9°942319° 4617 
 10°4915 20° 5817 

Te puede interesar

Superó a Argentina: el país de Latinoamérica que tiene el mejor sistema educativo de la región

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de redención. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y conexión con lo divino.

Además, puede representar la esperanza y la fe en momentos difíciles. Ver al Cristo en sueños puede ser un recordatorio de la importancia del amor y la compasión en la vida diaria.

Te puede interesar

Mezclar cáscara de papa con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Mezclar cáscaras de naranja en vinagre: por qué lo recomiendan y para qué sirve