Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4233 - Cristo
|1°
|4233
|11°
|1300
|2°
|1670
|12°
|6986
|3°
|2248
|13°
|6500
|4°
|5449
|14°
|6877
|5°
|1307
|15°
|3833
|6°
|8002
|16°
|6441
|7°
|4818
|17°
|1846
|8°
|3696
|18°
|7474
|9°
|9423
|19°
|4617
|10°
|4915
|20°
|5817
¿Qué significa soñar con Cristo?
Soñar con el Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de redención. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y conexión con lo divino.
Además, puede representar la esperanza y la fe en momentos difíciles. Ver al Cristo en sueños puede ser un recordatorio de la importancia del amor y la compasión en la vida diaria.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.