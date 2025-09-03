Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este miércoles 3 de septiembre

Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este miércoles en la matutina.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9229 - San Pedro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre

 9229 11° 4702 
 2°1038 12° 6780
 3°6239 13° 2211 
 4°4613 14° 0859 
 5°4863 15° 0205 
 6°0054 16° 9809 
 7°7206 17° 9739 
 8°2578 18° 8919 
 9°2623 19° 3571 
 10°0618 20° 0161 

¿Qué significa soñar con San Pedro?

Soñar con el San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual y protección. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un camino claro en momentos de confusión o incertidumbre.

Además, el San Pedro en los sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones importantes y el deseo de trascender dificultades.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

