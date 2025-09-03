Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este miércoles 3 de septiembre
Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este miércoles en la matutina.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9229 - San Pedro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre
|1°
|9229
|11°
|4702
|2°
|1038
|12°
|6780
|3°
|6239
|13°
|2211
|4°
|4613
|14°
|0859
|5°
|4863
|15°
|0205
|6°
|0054
|16°
|9809
|7°
|7206
|17°
|9739
|8°
|2578
|18°
|8919
|9°
|2623
|19°
|3571
|10°
|0618
|20°
|0161
¿Qué significa soñar con San Pedro?
Soñar con el San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual y protección. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un camino claro en momentos de confusión o incertidumbre.
Además, el San Pedro en los sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones importantes y el deseo de trascender dificultades.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios