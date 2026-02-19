Este miércoles, 18 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la Lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo. Además, la figura de la Lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para lograr metas personales o profesionales y que esos esfuerzos pronto darán frutos. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.