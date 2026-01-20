Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1233 - Cristo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero
|1°
|1233
|11°
|9091
|2°
|5232
|12°
|6202
|3°
|6929
|13°
|1856
|4°
|9988
|14°
|4558
|5°
|6098
|15°
|6417
|6°
|7535
|16°
|1056
|7°
|0208
|17°
|1021
|8°
|8020
|18°
|9129
|9°
|1136
|19°
|6277
|10°
|8905
|20°
|7683
¿Qué significa soñar con Cristo?
Soñar con el Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de redención. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y conexión con lo divino.
Además, puede representar la esperanza y la fe en momentos difíciles. Ver al Cristo en sueños puede ser un recordatorio de la importancia del amor y la compasión en la vida diaria.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.