Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1233 - Cristo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

1° 1233 11° 9091 2° 5232 12° 6202 3° 6929 13° 1856 4° 9988 14° 4558 5° 6098 15° 6417 6° 7535 16° 1056 7° 0208 17° 1021 8° 8020 18° 9129 9° 1136 19° 6277 10° 8905 20° 7683

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de redención. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y conexión con lo divino.

Además, puede representar la esperanza y la fe en momentos difíciles. Ver al Cristo en sueños puede ser un recordatorio de la importancia del amor y la compasión en la vida diaria.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.