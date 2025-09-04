Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3423 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

1° 3423 11° 6872 2° 9102 12° 7665 3° 3896 13° 6985 4° 9002 14° 1947 5° 3643 15° 9732 6° 8524 16° 4241 7° 3519 17° 9607 8° 4700 18° 5603 9° 3574 19° 9439 10° 1781 20° 2151

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para darles forma.

Además, el Cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones y emociones. Puede ser un recordatorio de que debes cuidar de ti mismo y de los demás, fomentando un ambiente de armonía y bienestar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.