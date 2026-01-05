En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1956 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero

1° 1956 11° 6915 2° 8437 12° 9434 3° 6408 13° 0073 4° 1855 14° 6356 5° 1183 15° 9442 6° 4705 16° 3248 7° 7684 17° 1407 8° 1100 18° 2387 9° 4111 19° 8505 10° 0821 20° 3850

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).