Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1956 (La Caída).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero
|1°
|1956
|11°
|6915
|2°
|8437
|12°
|9434
|3°
|6408
|13°
|0073
|4°
|1855
|14°
|6356
|5°
|1183
|15°
|9442
|6°
|4705
|16°
|3248
|7°
|7684
|17°
|1407
|8°
|1100
|18°
|2387
|9°
|4111
|19°
|8505
|10°
|0821
|20°
|3850
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.
Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.