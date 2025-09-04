Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6056 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre

1° 6056 11° 2170 2° 5172 12° 7101 3° 2347 13° 7577 4° 7199 14° 3146 5° 7165 15° 2403 6° 0195 16° 3791 7° 2797 17° 9419 8° 2095 18° 4707 9° 1495 19° 4571 10° 1072 20° 9136

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.